Si rivede Kate alla parata per il compleanno di Carlo III

Alla parata di Trooping the Colour a Londra, evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III, il monarca è tornato all'attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno. Alla parata è spiccata però la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.