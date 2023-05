Scoppiano le proteste in Pakistan per l'arresto di Imran Khan

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato arrestato per corruzione. Alla notizia del fermo del leader del Movimento per la giustizia del Paksitan sono immediatamente scoppiate le proteste nel Punjab pakistano. "Gli agenti hanno arrestato 945 trasgressori della legge e malintenzionati in tutta la provincia", si legge in un comunicato, aggiungendo che 130 agenti e funzionari sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate martedI dopo l'arresto dell'ex premier.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

