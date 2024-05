Scoppia il caos in Georgia a causa di una nuova legge controversa

In Georgia è scoppiato il caos dopo che il Parlamento ha approvato la controversa legge sulle interferenze straniere, che prevede che tutti i media e le organizzazioni non governative finanziate per oltre il 20% con fondi esteri debbano registrarsi come entità che "perseguono gli interessi di una potenza straniera". In aula sono volati schiaffi e migliaia di persone sono scese per le strade accusando il Governo di voler reprimere le libertà democratiche seguendo l'esempio della Russia. Le manifestazioni sono sfociate in scontri con la polizia.