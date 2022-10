Salta il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito

Contenuto esterno

Salta nel governo Tory di Liz Truss la poltrona chiave del cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica. Il 47enne ministro si è dimesso a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo gabinetto sulla scia della bufera politica e finanziaria alimentata in queste settimane dalla "mini manovra di bilancio" d'esordio d'impronta iper liberista - contenente tagli miliardari di tasse in deficit malgrado l'inflazione, la crisi globale e l'ascesa dei tassi - da lui annunciata in Parlamento il 23 settembre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 ottobre 2022 - 20:51

tvsvizera.it/fra con Keystone-ATS

Il siluramento di fatto di Kwarteng, richiamato in anticipo nelle scorse ore da una missione negli Usa prima di un'annunciata conferenza stampa in cui si attende che Truss faccia una marcia indietro a vasto raggio su misure fiscali chiave della "mini manovra", mira ad alleggerire la pressione sulla premier. Ma rischia in effetti d'indebolirne ancora di più la posizione, visto che si tratta in sostanza di sacrificare un alleato della prima ora e di cedere agli ultimatum dei mercati e dei contestatori interni alla maggioranza Tory.



