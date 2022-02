Russia e Cina sempre più vicini

Contenuto esterno

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato venerdì le strette relazioni "senza precedenti" con la Cina, incontrando il suo omologo cinese Xi Jinping a Pechino, diverse ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

I due leader si stanno avvicinando, in contrapposizione agli Stati Uniti e ai loro alleati, mentre la Cina mostra sempre più sostegno a Mosca nella sua disputa con l'Ucraina, che minaccia di degenerare in un conflitto armato.

Energia per la Cina

"Le nostre compagnie petrolifere hanno preparato nuove soluzioni molto buone per le forniture di idrocarburi verso la Repubblica popolare cinese, e anche nell'industria del gas è stato fatto un passo in avanti: mi riferisco al nuovo contratto per la fornitura di gas in Cina dall'estremo oriente russo di dieci miliardi di metri cubi", ha detto Putin, durante i colloqui a Pechino.

La Russia è un fornitore chiave di petrolio, gas e carbone per l'economia cinese, ora la seconda più grande del mondo, insieme a prodotti alimentari e altre materie prime.

Putin a Pechino, Biden a Washington

La presenza di Putin lo rende l'ospite di più alto profilo ai Giochi di Pechino, dopo la decisione di Stati Uniti, Gran Bretagna e altri di non inviare funzionari; un boicottaggio politico in segno di protesta per le violazioni dei diritti umani in Cina e le discriminazioni contro gli uiguri e altre minoranze musulmane.

Il presidente russo ha criticato "i tentativi di alcuni Paesi di politicizzare lo sport a vantaggio delle loro ambizioni," un apparente riferimento a un boicottaggio diplomatico guidato dagli Stati Uniti, che non pregiudica la partecipazione degli atleti ai Giochi.

