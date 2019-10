Un altro problema è la legge accettata dal parlamento britannico quest'estate che obbligherebbe il premier Johnson a chiedere una proroga della data fissata per il divorzio dall'UE nel caso in cui non venga raggiunto un'intesa fra le parti. Questo per evitare un'uscita senza accordo che molti ritengono si rivelerebbe economicamente disastrosa.

Ma i propositi di Johnson rischiano di scontrarsi con diversi ostacoli. Primo fra tutti, il fatto che l'UE, benché si sia detta pronta a "esaminare con attenzione" la proposta, ha già affermato a più riprese che l'accordo raggiunto in precedenza non verrà rinegoziato. La probabilità che questa nuova modifica sia accettata è dunque bassissima. Dublino si è già espressa negativamente.

È questa la principale differenza con l'accordo negoziato con Bruxelles dall'ex premier britannica Theresa May, arenatosi a più riprese nel Parlamento del Regno Unito. Esso prevedeva che tutto il paese sarebbe rimasto all'interno dell'Unione doganale europea, con l'Irlanda del Nord leggermente più legata al mercato unico. E questo per un periodo di tempo indefinito.

Il compromesso presentato da Johnson per scongiurare il ritorno di un confine "duro" alla frontiera nordirlandese è il seguente: l'Irlanda del nord apparterrà alla zona doganale britannica, ma per evitare il ritorno dei controlli doganali conserverà alcune regolamentazioni europee per un periodo di transizione.

Il governo britannico ha pubblicato mercoledì la sua proposta di accordo per l'uscita del paese dall'Unione Europea che contiene una versione rivista della clausola del cosiddetto "Backstop" al confine nordirlandese. Se Bruxelles non l'accettasse, il premier Boris Johnson ha detto di essere pronto a una Brexit senza accordo il 31 ottobre.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Brexit, presentato il compromesso di Johnson 02 ottobre 2019 - 20:57 Il governo britannico ha pubblicato mercoledì la sua proposta di accordo per l'uscita del paese dall'Unione Europea che contiene una versione rivista della clausola del cosiddetto "Backstop" al confine nordirlandese. Se Bruxelles non l'accettasse, il premier Boris Johnson ha detto di essere pronto a una Brexit senza accordo il 31 ottobre. Il compromesso presentato da Johnson per scongiurare il ritorno di un confine "duro" alla frontiera nordirlandese è il seguente: l'Irlanda del nord apparterrà alla zona doganale britannica, ma per evitare il ritorno dei controlli doganali conserverà alcune regolamentazioni europee per un periodo di transizione. È questa la principale differenza con l'accordo negoziato con Bruxelles dall'ex premier britannica Theresa May, arenatosi a più riprese nel Parlamento del Regno Unito. Esso prevedeva che tutto il paese sarebbe rimasto all'interno dell'Unione doganale europea, con l'Irlanda del Nord leggermente più legata al mercato unico. E questo per un periodo di tempo indefinito. Ora toccherà a Bruxelles esprimersi sul nuovo accordo. Se la risposta sarà negativa, Johnson ha annunciato che il paese "è pronto" a un'uscita dal Regno Unito senza accordo il 31 ottobre, senza ulteriori proroghe. Secondo il premier, chi ha votato 'leave' e chi ha votato 'remain' vogliono una sola cosa: lasciarsi questa storia alle spalle. Ma i propositi di Johnson rischiano di scontrarsi con diversi ostacoli. Primo fra tutti, il fatto che l'UE, benché si sia detta pronta a "esaminare con attenzione" la proposta, ha già affermato a più riprese che l'accordo raggiunto in precedenza non verrà rinegoziato. La probabilità che questa nuova modifica sia accettata è dunque bassissima. Dublino si è già espressa negativamente. Un altro problema è la legge accettata dal parlamento britannico quest'estate che obbligherebbe il premier Johnson a chiedere una proroga della data fissata per il divorzio dall'UE nel caso in cui non venga raggiunto un'intesa fra le parti. Questo per evitare un'uscita senza accordo che molti ritengono si rivelerebbe economicamente disastrosa.