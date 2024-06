Rassemblement National favorito in Francia

Il Rassemblement National è in pole position in Francia per le elezioni europee del prossimo fine settimana, anche grazie al fatto che il presidente Jordan Bardella ha preso la decisione di non sedere più con i tedeschi dell'Afd al Parlamento europeo. Secondo i sondaggi il partito di Marine Le Pen dovrebbe cogliere il 30% dei voti. Il partito di Emmanuel Macron è dato al 16%.