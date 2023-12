Putin si ricandida

Contenuto esterno

Il 17 marzo del 2024 in Russia si terranno le elezioni presidenziali. Il presidente russo in carica Vladimir Putin ha annunciato che si ricandiderà. La conferma è giunta dal diretto interessato che ha confermato che si candiderà per un altro mandato presidenziale "perché oggi non si può agire diversamente". Il capo della Commissione elettorale centrale ha detto che le votazioni dureranno tre giorni, dal 15 al 17 marzo, spiegando che questo formato sta già diventando tradizionale per il sistema elettorale russo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dicembre 2023 - 21:04

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS