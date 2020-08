Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

In fondo alla strada, l'ospedale nel quale è ricoverato in gravi condizioni Alexei Navalny. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

I medici russi dell'ospedale di Omsk, nel quale è stato inizialmente ricoverato Alexei Navalny prima del trasferimento in Germania, sostengono di non aver trovato tracce di anticolinesterasici nell'organismo dell'oppositore, che secondo i medici della Charité di Berlino sarebbe invece stato avvelenato. Il portavoce del Cremlino le ha definite accuse che non possono essere prese sul serio.

Il primario del reparto che ha preso in carico Navalny, Alexander Sabayev, ha dichiarato ai media russi che al momento del ricovero il paziente "è stato sottoposto ad analisi per un'ampia gamma di stupefacenti, sostanze sintetiche, psichedeliche e medicinali, compresi inibitori della colinesterasi e tutti i test sono risultati negativi".

Sabayev si è detto pronto a mettere tutto a disposizione dei medici tedeschi che lo hanno in cura da sabato e ha sottolineato che il leader d'opposizione "non presentava sintomi di avvelenamento con inibitori della colinesterasi", famiglia a cui apparterrebbe la sostanza -non ancora identificata- che sarebbe stata fatta assumere all'uomo con un tè.

"Rumore vuoto"

"Sono accuse che non possono essere vere in alcun modo e sono piuttosto, direi, un rumore vuoto, quindi non intendiamo prenderle sul serio", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Tass. "Se l'avvelenamento di Navalny con qualche sostanza particolare verrà stabilito, questo diventerà motivo di indagine".

"In primo luogo, è necessario identificare la sostanza, per scoprire cosa ha causato la sua condizione. Finora tutto quello che possiamo dire è che il paziente è in coma", ha detto Peskov.

Il portavoce ha osservato che "il fatto della colinesterasi ridotta è stato stabilito nelle prime ore nell'ospedale di Omsk", dopo di che al paziente è stata immediatamente somministrata l'atropina. "La diminuzione della colinesterasi è possibile per una serie di motivi", ha continuato Peskov. "Questo è il motivo per cui né i nostri medici né i tedeschi sono ancora riusciti a determinarlo: la sostanza non è disponibile, purtroppo i test non l'hanno svelata".

Ingerenze straniere

Intanto la Duma -in risposta ai molti Paesi, dagli Stati Uniti alla Francia, che chiedono che Mosca faccia un'indagine rapida e trasparente sul presunto avvelenamento- ha fatto sapere che una commissione d'inchiesta parlamentare verificherà l'eventuale azione di forze straniere nel malore di Navalny.

Alcuni Stati europei potrebbero aver provocato l'incidente nel tentativo di creare tensione all'interno della Russia e spogliarla delle capacità di prevenire l'ingerenza straniera negli affari interni della Bielorussia, ha detto il presidente della Duma Vyacheslav Volodin.