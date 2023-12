Pressing diplomatico degli USA nei confronti di Israele

Contenuto esterno

Le perplessità statunitensi sulla gestione del conflitto a Gaza da parte di Israele iniziano a essere pubbliche: l’amministrazione Biden ha iniziato un pressing diplomatico nei confronti dello storico alleato affinché vi sia maggiore attenzione nei confronti della popolazione civile palestinese e si inizi a pensare al futuro di Gaza. Il comportamento statunitense dall’inizio del conflitto continua però a suscitare perplessità. Secondo l'analista del Middle East Institute Khaled Elgindy, "il problema è che queste parole non sono seguite da alcun fatto. La realtà è che Israele prosegue questa guerra nel modo in cui vuole e non nel modo in cui Washington vorrebbe che lo faccia”.

15 dicembre 2023

