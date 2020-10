Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

"Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso...": così davanti ai suoi sostenitori in visibilio Trump ha festeggiato la notizia del test negativo. Il suo popolo lo ha ripagato cantando in coro 'Four more years!", altri quattro anni alla Casa Bianca.

"Il presidente", ha affermato il suo medico personale Sean Conley, "è risultato negativo per più giorni consecutivi e non è contagioso". L'annuncio è giunto mentre Trump si è imbarcato sull'Air Force One per recarsi in Florida e riprendere la campagna elettorale.

Trump concretamente è risultato negativo al test rapido chiamato Abbott BinaxNOW. Il dettaglio - riportano diversi media statunitensi - lascia dubbiosi molti esperti che professano cautela sulla reale accuratezza di questo tipo di test, che non sarebbe stata ancora sufficientemente provata. Il BinaxNOW - scrive ad esempio il New York Times - costa cinque dollari (4,54 franchi) e funziona come il test della gravidanza. Controlla la presenza di una proteina prodotta dal coronavirus.

Giunto al comizio elettorale a Sanford, in Florida, davanti ai suoi sostenitori in visibilio Trump ha mostrato tutto il suo entusiasmo e celebrato il test negativo.

"Donald Trump è un irresponsabile. Ha mentito, non ha detto la verità sulla pandemia e non ha un piano per combatterla". Questo è invece l'attacco di Joe Biden intervenuto in Ohio in un evento elettorale ben diverso dal comizio affollatissimo del presidente in Florida. "Il mio piano - ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca - è test, tracciamento, mascherine, non politicizzare la corsa al vaccino, distribuirlo in maniera sicura ed equa".

tvsvizzear.it/fra con RSI