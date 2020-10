Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

Complice l'ondata pandemica negli Stati Uniti il voto per corrispondenza sta assumendo una rilevanza inedita nella storia delle elezioni presidenziali.

A cinque giorni dall'apertura ufficiale delle urne oltre 77 milioni di americani hanno infatti già votato, di cui 51 milioni per posta, secondo i dati diffusi dallo US Election Project. Più della metà (54%) di coloro che hanno preso parte alla consultazione di 4 anni fa, ha già espresso la sua preferenza per Donald Trump o Joe Biden.

Sulla controversia del voto anticipato, che la Casa Bianca ha minacciato di utilizzare per non riconoscere l'eventuale esito negativo delle presidenziali, è intervenuta la Corte Suprema che, rigettando un ricorso dei repubblicani, ha stabilito che in Pennsylvania si potranno conteggiare i voti giunti per posta fino a tre giorni dopo le elezioni, a condizione che siano stati spedite entro il 3 novembre.

La corrispondenza da Washington:

Intanto però milioni di schede non sono state ancora recapitate e si moltiplicano le raccomandazioni agli elettori, tra le quali quella dalla speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, di non spedire più le schede che rischiano di non arrivare in tempo utile agli uffici elettorali.

Degli oltre 92 milioni di schede postali richieste dagli elettori 42 milioni mancano ancora all'appello. In buona parte potrebbero appartenere però appartenere a cittadini che hanno poi deciso di recarsi ai seggi.

Il voto anticipato nei 20 Stati in cui è ammessa l'affiliazione partitica ha per ora fatto registrare una teorica prevalenza per Joe Biden: 11 milioni di schede postali sono state infatti richieste da elettori democratici, 8 milioni da elettori repubblicani e 10 milioni da persone senza appartenenza partitica dichiarata.

Il voto negli USA visto dai paesi dell'America Latina: