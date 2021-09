Presidenziali tedesche, convince Olaf Scholz

Contenuto esterno

Il socialdemocratico Olaf Scholz è risultato il "più convincente" per il 41% degli spettatori del dibattito televisivo andato in onda domenica sera fra i candidati alla cancelleria in Germania. È quello che emerge dal sondaggio lampo divulgato subito dopo il "Triell" andato in onda sui canali pubblici Ard e Zdf.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2021 - 13:29

Il candidato della Cdu-Csu, Armin Laschet, è stato ritenuto più convincente dal 27% e la verde Annalena Baerbock dal 25%. Il vicecancelliere dell'SPD si aggiudica così anche il secondo dibattito tv. Stando al rilevamento, Scholz è stato percepito anche come "più competente" e "più credibile" dei due avversari, mentre Baerbock è risultata "più simpatica" e "più incisiva nel confronto".