Possibile svolta politica in Colombia

Per la prima volta nel corso della storia della Repubblica di Colombia, un candidato di sinistra potrebbe vincere le prossime elezioni presidenziali del 29 maggio. Gustavo Petro, leader del Pacto Historico, è dato per favorito dai sondaggi, seguito dall'esponente di destra Federico Gutiérrez.

Un altro fatto storico è la scelta di Petro di candidare una donna afrodiscendente come vicepresidente: Francia Márquez, leader sociale e attivista per i diritti umani, già vincitrice del premio Goldman per l’ambiente nel 2018.

I colombiani guardano a sinistra anche a causa di una disuguaglianza storica nel paese, che divide la società e che è sempre rimasta nascosta dal conflitto armato interno. In molte regioni mancano i servizi di base, mentre la sanità e l’educazione di buona qualità sono riservate a poche famiglie agiate. A questo si aggiunge un razzismo che talvolta riemerge nel mezzo delle contestazioni sociali.

Dal 2019, il paese è scosso da una serie di rivolte popolari e di proteste di piazza. La cosiddetta "Primera linea" è formata da studenti universitari e giovani che, come in Cile, affrontano la polizia antisommossa. Il movimento studentesco chiede la fine delle violenze, migliori opportunità per le classi popolari e per le minoranze, e un livellamento delle grandi disuguaglianze che permeano il paese sudamericano.

Negli ultimi vent’anni, la politica colombiana è stata dominata dal movimento di estrema destra dell’uribismo, creato dall’ex presidente Álvaro Uribe Vélez, che attualmente affronta alcuni processi per corruzione. All'appuntamento elettorale di domenica, il candidato ritenuto vicino all'uribismo è Federico Gutiérrez, ex sindaco di Medelin. In lizza c'è anche Rodoldo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga e candidato di centro.