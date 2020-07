USA, 50'000 nuovi casi di Covid in ventiquattr'ore

USA, 50'000 nuovi casi di Covid in ventiquattr'ore

In California, dove il governatore ha ordinato agli esercizi pubblici di sospendere il servizio all'interno, diverse contee stanno valutando se rinunciare ai fuochi d'artificio del 4 luglio. Keystone / Etienne Laurent

I nuovi casi registrati di coronavirus hanno superato per la prima volta, negli Stati Uniti, 50'000 in ventiquattr'ore. Secondo i dati diffusi mercoledì dal Covid Tracking Project, sono stati pari a 52'982. Intanto, in un'intervista a Fox, il presidente Donald Trump ha affermato che l'amministrazione USA, sul Covid-19, "ha fatto bene" e il virus "sparirà".

Trump ha fatto inoltre una parziale retromarcia sui dispositivi di protezione individuale. "Io sono totalmente per le mascherine. Se fossi in mezzo alla folla ne indosserei una, l'ho già fatto. Non mi crea alcun problema portarla in pubblico. Al contrario, devo dire che mi stava molto bene".

Una delle poche volte in cui lo si è visto provvisto di mascherina [immagine d'archivio]. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

"Non so se serve un obbligo", ha però aggiunto. Del resto, in tutte le occasioni ufficiali né il presidente né il suo vice Mike Pence -a capo della task force Covid della Casa Bianca- le hanno mai indossate.

Chiusure in California

Mentre in tutto il Paese aumenta la preoccupazione per i festeggiamenti del 4 luglio (giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti), l'allerta è particolarmente alta in California, dove il balzo nei contagi fa temere una nuova ondata.

Il governatore ha ordinato a bar e ristoranti di limitarsi a servire i clienti all'esterno.

Diverse contee nel sud hanno già ordinato alle spiagge di chiudere per il fine settimana dell'Independence Day e stanno valutando se sospendere i tradizionali spettacoli pirotecnici, per evitare assembramenti.