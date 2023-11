Pedro Sanchez di nuovo premier

Contenuto esterno

Pedro Sanchez ce l'ha fatta: per la terza volta il leader socialista è stato eletto primo ministro spagnolo. Una vittoria ottenuta per un pugno di voti (179 i favorevoli, 171 i contrari) e che sta spaccando il Paese per via dell'alleanza raggiunta con gli indipendentisti catalani.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2023 - 21:00