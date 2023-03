Papa Francesco, amato ma anche molto criticato

10 anni fa Jorge Mario Bergoglio veniva eletto Papa con il nome di Francesco. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio veniva eletto Papa. Il cardinale gesuita argentino scelse di chiamarsi Francesco. Per il suo decimo anno da Pontefice, Papa Francesco si racconta in un podcast: "La prima parola che mi viene è che sembra ieri...".

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Non si tratta di un'intervista, come le tante che stanno uscendo in questo periodo, quanto piuttosto un riannodare il filo dei pensieri sui dieci anni del suo pontificato. Dieci anni: vissuti in "tensione", dice, in un tempo che è superiore allo spazio e che ha visto avvicendarsi incontri, viaggi, volti.

Francesco sorride davanti al microfono con il logo dei media vaticani e chiede: "Un podcast? Cos'è?". "Bello, facciamolo". Quindi la domanda: cosa sente di condividere con il mondo in occasione di questo traguardo per la sua vita e il suo ministero? "Il tempo è tiranno... va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi, è già ieri. Vivere così è una novità. Questi dieci anni sono stati così: una tensione, vivere in tensione"

Contenuto esterno

Delle migliaia di udienze, delle centinaia di visite in Diocesi e parrocchie e dei quaranta viaggi apostolici in ogni angolo del mondo, il Papa conserva nel cuore un ricordo preciso. Lo identifica come "il momento più bello": "L'incontro in piazza San Pietro con i vecchi", l'udienza, cioè, con i nonni di tutto il mondo del 28 settembre 2014. "I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no?".

Di momenti brutti invece ce ne sono stati diversi e tutti legati all'orrore della guerra. Prima le visite nei cimiteri militari di Redipuglia ed Anzio, la commemorazione dello sbarco in Normandia, poi la veglia per scongiurare la guerra in Siria e ora la barbarie che si vive da oltre un anno in Ucraina. "Dietro le guerre c'è l'industria delle armi, questo è diabolico", afferma Francesco.

E non si aspettava lui, vescovo venuto dalla fine del mondo, di essere il Papa che guidava la Chiesa universale nel tempo della Terza guerra mondiale: "Non lo aspettavo... Pensavo che la Siria fosse una cosa singolare, poi sono arrivate le altre".

Altri sviluppi Altri sviluppi Mercati finanziari sotto pressione Questo contenuto è stato pubblicato il 13 mar 2023 I mercati sono spaventati dal fallimento della statunitense Silicon Valley Bank (SVB), una banca californiana vicina al settore tecnologico.