Panama Papers, assolte tutte le persone accusate

Questo contenuto è stato pubblicato al La popolazione iraniana è chiamata venerdì alle urne per elezioni anticipate, convocate in seguito alla morte improvvisa del presidente Ebrahim Raisi in un incidente di elicottero.

Altri sviluppi

Turismo, saldo negativo di 1,8 miliardi

Questo contenuto è stato pubblicato al Le spese delle persone straniere in vacanza o in transito nella Confederazione nel 2023 non hanno compensato quanto speso dagli svizzeri e dalle svizzere in viaggio all'estero, secondo quanto ha indicato l'Ufficio federale di statistica (UST).

Di più Turismo, saldo negativo di 1,8 miliardi