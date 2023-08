Pakistan: dopo 14 ore di paura tratti in salvo i bambini bloccati in una funivia

Keystone / Sultan Dogar

Sei bambini e due adulti rimasti intrappolati per 14 ore in una cabina di una funivia sospesa a 300 metri d'altezza in una vallata in Pakistan hanno potuto essere soccorsi. Le operazioni di salvataggio non sono state semplici, il pilota dell’elicottero ha dovuto prestare molta attenzione per non avvicinarsi troppo, lo spostamento d’aria avrebbe potuto danneggiare il cavo rimasto a sorreggere la funivia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2023 - 19:15

tvsvizzera.it/mar