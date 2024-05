Ostaggi in mano a Hamas, trattative sospese

Le trattative per la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas sono state sospese. Lo ha annunciato un'emittente israeliana, informata da fonti coinvolte nei colloqui in Egitto. La notizia arriva dopo che venerdì l'esercito israeliano ha recuperato i corpi di 3 ostaggi uccisi il 7 ottobre dall'organizzazione, tra loro anche la 22enne Shani Louk, rapita durante il rave nel deserto.