Ospedali a Gaza nel mirino dell'esercito israeliano

Contenuto esterno

Nel nord della Striscia di Gaza si continua a combattere, soprattutto attorno agli ospedali, diventati nuovi obiettivi strategici: per Israele infatti proprio lì si nascondono i leader di Hamas che hanno trasformato gli ospedali in postazioni fortificate. Questo non fa che peggiorare la situazione per i civili: migliaia di persone infatti cercano rifugio proprio nelle strutture sanitarie.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2023 - 20:51

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS