Operazione militare dell''Azerbaigian nel Nagorno Karabakh

Contenuto esterno

L'Azerbaigian ha lanciato un'operazione militare nel Nagorno-Karabakh: regione separatista a maggioranza armena, ma formalmente parte del territorio azero. Le autorità di Baku hanno giustificato l'intervento come un'azione antiterrorismo, mentre per l'Armenia, l'Azerbaigian starebbe mettendo in atto una pulizia etnica. Numerosi gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco immediato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2023 - 21:13