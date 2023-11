Nuova visita statunitense in Israele

Contenuto esterno

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato venerdì in Israele per il suo incontro con il premier Benyamin Netanyahu. Per Blinken si tratta della terza visita in Israele da quando è iniziato il conflitto il 7 ottobre scorso. Gli Stati Uniti insisteranno con Israele affinché accetti una ''pausa umanitaria'' nei combattimenti, cosa che a loro parere potrebbe giovare inoltre ai contatti per la liberazione di ostaggi. Giovedì la Camera statunitense a maggioranza repubblicana ha approvato il provvedimento che prevede 14,5 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 novembre 2023 - 13:05

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS