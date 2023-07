Nato: "Il nostro compito è far vincere la guerra all'Ucraina"

Contenuto esterno

In apertura del vertice Nato a Vilnius, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha chiaramento affermato che "il nostro compito ora è far sì che l'Ucraina prevalga in questa guerra, garantendo la fornitura di armi e munizioni, perché se l'Ucraina non vince come nazione democratica e indipendente non ci sarà motivo di discutere delle garanzie di sicurezza o dell'ingresso nella Nato".

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS