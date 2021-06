Morto il creatore dell'antivirus McAfee

Contenuto esterno

Il fondatore dell'antivirus McAfee, John McAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in cui era detenuto. Si teme che si sia suicidato. McAfee, 75 anni, era stato arrestato all'aeroporto di Barcellona lo scorso ottobre, in quanto ricercato dalle autorità degli Stati Uniti come presunto evasore fiscale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2021 - 14:14

