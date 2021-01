Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Ursula von der Leyen e Charles Michel al termine della videoconferenza. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

I Paesi UE attueranno una stretta coordinata sui viaggi e adotteranno una nuova categoria nella mappa dell'incidenza Covid (rosso scuro, per le aree ad alto rischio) ma le frontiere dell'Unione restano aperte. Sono i dati principali emersi dalla videoconferenza dei leader dei 27 convocata giovedì dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, di fronte all'allarme mutazioni.

Il vertice ha dunque scongiurato il pericolo di una chiusura a tappeto dei confini interni, che avrebbe ripiombato l'UE e il mercato comunitario nella situazione di caos di poco meno di un anno fa. Si è invece deciso un coordinamento di misure mirate sugli spostamenti, volte a scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali. La competenza delle iniziative resta a carattere nazionale.

"Dobbiamo ridefinire la nostra mappatura" della geografia dell'epidemia, ha intanto spiegato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "per individuare le aree ad alto rischio, introducendo una categoria rosso scura. A chi parte da queste zone possono essere chiesti test prima di partire e la quarantena dopo l'arrivo".

A raccomandare misure restrittive alla libertà di movimento è stata anche l'Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Tali misure stanno facilitate tra l'altro dalla decisione di un riconoscimento reciproco dei test, inclusi quelli rapidi, in tutta l'UE.

L'indicazione dell'ECDC ha avallato la linea di Angela Merkel, che da giorni premeva per convincere i suoi omologhi ad allinearsi sui controlli sanitari ai confini -con test e quarantene aggiuntivi- e un deciso giro di vite per i viaggi non necessari. Sulla linea della Germania anche l'Austria, i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia, alle prese con nuovi violenti focolai e il sospetto di una mutazione sconosciuta del virus che avrebbe fatto schizzare i contagi in alcune zone del Paese.

Preoccupati per le loro economie, in vista della primavera-estate, i Paesi ad alta vocazione turistica. Grecia, Spagna e Malta hanno provato, per ora invano, a far avanzare l'idea di un passaporto delle vaccinazioni per facilitare gli spostamenti tra Stati.

Tutti i leader si sono mostrati invece d'accordo sulla necessità di accelerare sulle dosi dei vaccini, soprattutto dopo i ritardi di Pfizer. Von der Leyen ha assicurato che i ritardi saranno riassorbiti entro metà febbraio, con i livelli delle consegne che già da lunedì torneranno al 100% di quelli previsti per settimana. In tutto, la Commissione prevede la consegna di oltre 150 milioni di dosi nel primo trimestre, grazie anche all'atteso via libera di nuovi antidoti.

Intanto Angela Merkel ha aperto all'uso, previa autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (EMA), del vaccino russo Sputnik V, al quale l'Ungheria ha già dato luce verde.

