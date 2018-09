"I modi per sradicare i terroristi da Idlib con il minimo danno per la popolazione civile vengono discussi nel dettaglio dalle forze armate russe e da quelle turche", aveva detto in mattinata.

Mentre è in corso a Teheran un vertice tra i presidenti russo, turco e iraniano sulla Siria, le forze armate di Mosca e Ankara discutono su come limitare le vittime civili nell'offensiva finale di Idlib. Che pare iniziata.

Civili in fuga in un'immagine d'archivio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vertice a tre sulla Siria, scatta offensiva su Idlib 07 settembre 2018 - 13:20 Mentre è in corso a Teheran un vertice tra i presidenti russo, turco e iraniano sulla Siria, le forze armate di Mosca e Ankara discutono su come limitare le vittime civili nell'offensiva finale di Idlib. Che pare iniziata. Che le truppe governative potessero tornare a colpire venerdì nella provincia, ultimo bastione dei ribelli, lo aveva confermato la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova. "I modi per sradicare i terroristi da Idlib con il minimo danno per la popolazione civile vengono discussi nel dettaglio dalle forze armate russe e da quelle turche", aveva detto in mattinata. Primi raid in corso Meno di un'ora dopo, le prime notizie dell'offensiva: un'ondata di raid aerei russi e governativi siriani si è abbattuta sull'ultima roccaforte anti-regime, nella Siria occidentale. Le fonti locali riferiscono di intensi bombardamenti aerei nella zona di Khan Shaykhun, a sud del capoluogo di Idlib. Intanto, a Teheran, sono riuniti i presidenti di Iran, Russia e Turchia, Hassan Rohani, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan per fare il punto sulla questione. La regione è sotto influenza turca ma Russia e Iran, che sostengono militarmente il regime di Bashar-al-Assad, fanno pressioni per estendere le loro rispettive influenze nell'area.