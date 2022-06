Marcia su Washington contro lo armi

Contenuto esterno

Migliaia di americani scendono in piazza per chiedere una riforma delle armi dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washington manifestazioni sono in corso in tutte le maggiori città americane: l'obiettivo delle proteste di 'March for Our Lives' è aumentare la pressione sul Congresso affinché agisca e approvi una riforma.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2022 - 21:30

Un gruppo bipartisan di senatori sta lavorando a un compromesso ma dopo settimane di trattative non è ancora giunto ad alcun risultato anche se c'è un cauto ottimismo sulla possibilità che questa volta sia quella buona per una svolta.

