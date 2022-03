Macron pronto a discutere di autonomia con i corsi

Contenuto esterno

Per la prima volta, il presidente Emmanuel Macron - attraverso il ministro dell'interno francese, Gérald Darmanin - accetta di discutere della rivendicazione dei nazionalisti di autonomia, una richiesta finora sempre respinta. Il ministro dell'interno francese arriva in Corsica per tentare di ristabilire l'ordine dopo le sommosse nell'isola per il grave ferimento dell'indipendentista Yvan Colonna in carcere.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2022 - 14:28

tvsvizzera.it/fra on Keystone-ATS

Di fronte a un'impennata di proteste, molto violente negli ultimi giorni, a pochi giorni dalle presidenziali, il capo dello Stato ha deciso di aprire la strada a una rivendicazione storica dei nazionalisti moderati, l'autonomia dell'isola.

I contorni della trattativa sono tutti da precisare, ma se il dialogo andasse avanti, allo Stato francese rimarrebbero le competenze in alcuni settori come polizia, giustizia, esercito. All'esecutivo locale, spetterebbe liberamente la possibilità di decidere e stabilire leggi e regolamenti in materia di economia, sociale e sanità. Una possibilità finora esclusa da tutti i governi francesi, compresi quelli degli ultimi anni, con Macron presidente.

Colonna, accusato dell'omicidio del prefetto Claude Erignac nel 1998, scontava l'ergastolo nel carcere di Arles, nel sud della Francia. Numerose sue richieste di riavvicinamento in un penitenziario dell'isola erano state respinte. Per motivi ancora da chiarire, un detenuto di convinzioni jihadiste, lo ha aggredito e ferito gravemente il 2 marzo, durante la passeggiata dei detenuti. Da allora, Colonna è ricoverato in ospedale fra la vita e la morte.