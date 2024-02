Lufthansa in sciopero per 27 ore

Contenuto esterno

Lo sciopero del personale di terra di Lufthansa è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì e durerà 27 ore. Il sindacato del pubblico impiego "ver.di" ha chiamato all'astensione dal lavoro i e le dipendenti delle varie compagnie Lufthansa di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Düsseldorf. Insieme a quello di Monaco di Baviera, l'aeroporto di Francoforte sarà il più colpito, prevede il sito del settimanale tedesco Der Spiegel. Per precauzione, la compagnia aerea ha cancellato tra l'80% e il 90% dei circa 1'000 voli previsti per mercoledì e ha reso noto che a essere coinvolti sono oltre 100'000 passeggeri e passeggere. Le persone chi volano con le filiali del gruppo Lufthansa, come Swiss e le compagnie aeree esterne, dovrebbero essere poco o per nulla interessate dall'agitazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 febbraio 2024 - 15:30