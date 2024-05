L’Ucraina abbassa l’età del reclutamento militare

In Ucraina è entrata in vigore sabato 18 maggio la legge che ha abbassato l'età del reclutamento militare da 27 a 25 anni. L'obiettivo è quello di rinforzare gli effettivi dell'esercito di Kiev, messo in difficoltà dall'offensiva russa in corso su Kharkiv. Negli ultimi giorni, sono quasi 10'000 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case.