Le conseguenze della morte di al-Arouri

Contenuto esterno

La morte del numero due di Hamas (Saleh al-Harouri, ucciso martedì a Beirut, in Libano, in un attacco israeliano) rischia di infiammare il conflitto in Medio Oriente. Hezbollah ha promesso di reagire, mentre Israele ha detto di essere pronto a rispondere a qualsiasi scenario. Mercoledì mattina l'esercito con la stella di Davide ha dichiarato lo stato di allerta lungo la frontiera con il Libano. Israele viene accusato da più parti di minare la stabilità della regione. Il mninistro degli esteri libanese, che ha definito l'uccisione di Al-Arouri un tentativo di espandere la guerra contro Hamas in una guerra "regionale", ha invitato Hezbollah a non rispondere all'attacco. Per Hamas, Israele dovrà invece assumersi le sue responsabilità.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 gennaio 2024 - 14:30

tvsvizzera.it/mrj