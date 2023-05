La Lega Araba reintegra la Siria di Bashar al Assad

I ministri degli esteri dei Paesi della Lega Araba hanno reintegrato il regime siriano, dopo averlo escluso nel 2011. La decisione giunge in un contesto di riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran e in un momento in cui il presidente siriano Bashar al-Assad ha estremo bisogno di investitori per la ricostruzione del Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 maggio 2023

