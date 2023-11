La destra olandese trionfa

Contenuto esterno

Gli exit poll delle elezioni politiche in Olanda confermano la vittoria dell'estrema destra di Geert Wilders. Il suo Partito per la Libertà è populista, sovranista, anti-islamico e anti-immigrazione. Wilders dovrà ora formare il nuovo Governo, ma la prima sfida per lui sarà trovare chi voglia far parte della sua coalizione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2023 - 13:05