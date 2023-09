La crisi del Bordeaux

Contenuto esterno

La crisi nella vendita di vini bordolesi sta spingendo i professionisti francesi ad estirpare le vigne. Secondo gli esperti, i proprietari terrieri potrebbero non essere stati in contatto con i consumatori e non aver anticipato le nuove tendenze: devono sorprendere! Non si possono fare solo Bordeaux standardizzati con quel gusto legnoso e l'agricoltura convenzionale, non è più interessante. Bisogna cambiare il gioco, fare più vini biologici, usare metodi di invecchiamento diversi, lavorare sulle etichette.





Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2023 - 13:02

tvsvizzera.it/fra con RSI