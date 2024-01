La Corea dice stop alla carne di cane

Contenuto esterno

Il Parlamento sudcoreano ha deciso di rendere illegale l'allevamento e il commercio di cani per scopi alimentari. La misura entrerà in vigore a partire dal 2027. Una tradizione secolare, che considera la carne di cane un piatto prelibato, abolita per la gioia delle associazioni animaliste. Preoccupati invece molti ristoranti e allevatori, come pure la fascia più anziana della popolazione, più restia a questo cambiamento. Secondo uno studio recende nel 2023 solo l'8% dei coreani ha dichiarato di avere consumato carne di cane, un netto calo rispetto al 2015 quando questo dato era del 27%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 gennaio 2024 - 15:00

tvsvizzera.it/mrj