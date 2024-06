La BCE abbassa i tassi d’interesse

Dopo 5 anni la Banca centrale europea (BCE) ha deciso giovedì pomeriggio di tagliare il costo del denaro, portando il tasso di riferimento dell'Eurozona da 4,5% a 4,25%. Un taglio che mette fine a un periodo di quasi due anni in cui la BCE, insieme alle banche centrali di tutto il mondo, li aveva prima aumentati in modo molto rapido e poi tenuti ai loro massimi di sempre. Il tutto per fermare l'inflazione, innescata dalla crisi energetica iniziata con la guerra in Ucraina.