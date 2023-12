Accordo Ue su normative che regolamentano l'Intelligenza articiale

Contenuto esterno

L’Unione europea ha trovato - venerdì in tarda serata - l'accordo su una normativa per regolamentare l’intelligenza artificiale. Una novità assoluta, raggiunta dopo tre giorni di intensi negoziati tra europarlamentari e Stati membri. L'Ue mette in guardia dai potenziali rischi e sottolinea anche le opportunita per le aziende.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 dicembre 2023 - 13:50