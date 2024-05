Kharkiv, sempre più civili costretti ad abbandonare le proprie case

Di più Inaugurato un nuovo centro per richiedenti l’asilo in Ticino

Questo contenuto è stato pubblicato al Venerdì, in presenza delle autorità cantonali e comunali è stato inaugurato a Balerna, nel canton Ticino, un nuovo centro per richiedenti l'asilo.

Questo contenuto è stato pubblicato al Dall'inizio dei lavori di riparazione lo scorso ottobre, sono stati sostituiti sette chilometri di binari nel tunnel ferroviario di base del San Gottardo ed è attualmente in corso l'installazione di un nuovo portone di cambio binario, indicano le FFS.

Di più Entro il 2033 mancheranno più di 2’300 medici in Svizzera

Di più Sergio Ermotti: “Il quadro normativo va aggiustato per proteggere i contribuenti e lo Stato”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il CEO di UBS ha dichiarato che le dimensioni di UBS, banca "troppo grande per fallire", necessitano di un regolamento che eviti allo Stato e ai contribuenti di essere chiamati a salvarla in caso di fallimento.

Questo contenuto è stato pubblicato al A tre giorni dall'insediamento alla presidenza dell'isola di William Lai, ritenuto da Pechino un "pericoloso separatista", l'esercito cinese ha mobilitato aerei e navi da guerra per delle esercitazioni al largo di Taiwan.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'Alternative für Deutschland è stato espulso dal gruppo che riunisce, tra gli altri, la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il partito di estrema destra tedesco è finito sotto i riflettori per una serie di scandali.

Altri sviluppi

Il direttore dell’AIEA Rafael Grossi in visita in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il ministro dell'economia Guy Parmelin ha incontrato giovedì il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi. Al centro dei colloqui la situazione delle centrali nucleari nel mondo e in Europa in particolare.

Di più Il direttore dell’AIEA Rafael Grossi in visita in Svizzera