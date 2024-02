Joe BIden "vecchio con una cattiva memoria"

Contenuto esterno

Un irritato Joe Biden si è difeso con fermezza dopo che un rapporto lo ha sì scagionato in un’indagine sull’occultamento di documenti riservati, ma lo ha anche descritto come un “vecchio con una cattiva memoria”. “Voglio spiegarlo bene, una volta per tutte: sono evidentemente un uomo anziano ma so ancora cosa sto facendo. Non ho problemi di memoria”, si è difeso Biden, 81 anni, in un discorso televisivo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 febbraio 2024 - 14:39

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Joe Biden conservò e divulgò volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan, ma non va incriminato perché sarebbe difficile convincere una giuria a condannarlo: è la conclusione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur, che tuttavia critica aspramente la gestione dei documenti da parte del presidente mettendolo fortemente in imbarazzo e dipingendolo come un uomo anziano con poca memoria.

Joe Biden “non ricordava quando era vicepresidente” o esattamente in quale anno è morto il figlio maggiore Beau, ha dichiarato il procuratore speciale Robert Hur. “Ma come si permette?”, gli ha tuonato contro il presidente, visibilmente molto commosso ricordando il primogenito morto di tumore nel 2015 e parlando con un tono indignato.