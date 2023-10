Israele-Palestina, il vertice in Egitto si chiude senza una risoluzione

Una bimba palestinese, il suo gatto e le macerie di Rafah, 18 ottobre 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Molte le dichiarazioni a margine del vertice internazionale che si è svolto oggi, sabato, al Cairo. I Governi che hanno partecipato non sono riusciti tuttavia ad accordarsi su una dichiarazione finale condivisa. Così il summit per la pace del Cairo sulla crisi in Medio Oriente riesce a metà, con il suo promotore, Abdel Fattah al-Sisi, che un paio di obiettivi però li raggiunge: restituisce all'Egitto la possibilità di avere ruolo negoziale che rischiava di perdere a favore delle nazioni del Golfo, e mette le basi per costruire una nuova road map verso la soluzione con due popoli e due Stati.

Al valico di Rafah, intanto, sono entrati nei Territori palestinesi 20 camion di aiuti – una goccia nel mare, hanno commentato l'ONU e le organizzazioni umanitarie. Moderato ottimismo sulla liberazione delle persone tenute in ostaggio da Hamas, dopo che ieri, venerdì, due donne con passaporto israeliano e statunitense sono state consegnate alla Croce rossa. In Svizzera, si sono svolte manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese a Ginevra e Losanna. I servizi della sera di sabato del Telegiornale della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2023 - 20:44

tvsvizzera.it/tins con RSI, Keystone-ATS, Ansa e Reuters

Contenuto esterno