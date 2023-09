Incontro (probabile) tra Putin e Kim Jong Un

Contenuto esterno

Il leader nord-coreano Kim Yong-un incontrerà Vladimir Putin in Russia per discutere di forniture di armi. L'indiscrezione arriva da fonti ufficiali statunitensi, secondo cui l'incontro avverrà nel mese di settembre a Vladivostok. Il presidente russo vorrebbe ottenere armi da impiegare in Ucraina. Mosca però non conferma l'incontro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2023 - 13:16