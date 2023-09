Incidente ferroviario di Brandizzo, un video riaccende le polemiche sulla

Nell'incidente hanno perso la vita cinque operai. Keystone / Tino Romano

Un video girato da una delle vittime del gravissimo incidente ferroviario di Brandizzo, alle porte di Torino, nel quale sono morti cinque operai investiti da un treno, riaccende le polemiche sulla sicurezza. Il video di Kevin Laganà, il più giovane degli operai morti a Brandizzo, è stato girato con il telefonino attorno alle 23.30 di mercoledì 30 agosto, pochi minuti prima della tragedia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 settembre 2023 - 08:29

Una voce fuori campo (probabilmente quella del tecnico di Rete ferroviaria italiana, responsabile del cantiere) dice "Se vi dico treno, andate da quella parte. La linea, infatti, non era interrotta e dalla centrale di Chivasso non era arrivata l’autorizzazione a iniziare i lavori. Nel video però si vedono gli uomini iniziare a spostare il pietrisco per poi sostituire un pezzo di binario. E dai sindacati arriva la denuncia: nei subappalti è sistematico il non rispetto delle regole sulla sicurezza. Il video, salvato nelle bozze di Instagram di Laganà e recuperato dai familiari, sembra ora essere una prova decisiva in mano agli inquirenti per dimostrare i reati di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario.

Il servizio del TG e le considerazioni del corrispondente della RSI in Italia:

Contenuto esterno