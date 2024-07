In Venezuela scoppia il caos dopo il voto presidenziale

Si registrano scontri tra polizia e manifestanti nel centro di Caracas, in Venezuela, nel quadro delle proteste dell'opposizione contro la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica.

Le immagini degli scontri mostrano agenti della polizia di Caracas in tenuta anti sommossa lanciare lacrimogeni ed esplodere colpi con pallottole di gomma per disperdere la protesta. Secondo le ricostruzioni vi sarebbe già una vittima. Le milizie chaviste si sono concentrate intorno al palazzo presidenziale Miraflores, a Caracas, pronte a difendere il presidente Nicolas Maduro.