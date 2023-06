In Svezia al rogo il Corano, i Paesi arabi insorgono

Contenuto esterno

All'indomani del rogo del Corano avvenuto fuori dalla moschea di Stoccolma, si sono susseguite giovedì le proteste per il vilipendio del Corano da parte delle autorità dei Paesi arabi. Voci di propteste si sono levate in Egitto, Kuwait, Siria, Libano, Emirati arabi uniti e Palestina. In particolare il Cairo ha condannato quello che ha definito "un gesto vergognoso e una provocazione per i sentimenti dei musulmani".

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS