In Papua Nuova Guinea una frana seppellisce duemila persone

Tragedia in Papua Nuova Guinea. A causa di un'enorme frana che si è staccata da una montagna, più di 2'000 persone sono rimaste sepolte. Numero però che resta difficile da calcolare sia per la scarsa accessibilità della zona sia perché non si sa quante persone si trovassero nelle proprie abitazioni. I soccorsi, inoltre, faticano ancora a raggiungere l'area montagnosa dove è avvenuta la tragedia.