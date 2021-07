Il presidente cinese Xi Jinping in Tibet

Contenuto esterno

Malgrado sia arrivato mercoledì all'aeroporto di Nyingchi Mainling, nel sudest del Tibet, la visita di Xi Jinping è stata menzionata nei media ufficiali solo due giorni dopo, essendo la prima del genere da parte del leader del Paese in più di tre decenni.

Xi ha visitato il Tibet due volte: la prima nel 1998 come capo del partito della provincia del Fujian e la seconda nel 2011 come vicepresidente. L'ultimo presidente cinese a visitare la regione è stato Jiang Zemin nel 1990.

Pechino vede lo sviluppo economico e sociale come un antidoto contro il malcontento in Tibet, dove molti ancora venerano il Dalai Lama, il leader spirituale in esilio, e lamentano l'afflusso di turisti e coloni cinesi. Negli ultimi decenni in Tibet sono scoppiate proteste sporadiche, tra cui alcune autoimmolazioni da parte di monaci nel cuore di Lhasa e grandi proteste contro il dominio cinese nel 2008, che hanno causato molti morti.