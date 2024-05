Il Monte Fuji e la lotta al turismo giornaliero

Il turismo giornaliero di massa in generale non piace alle autorità locali. Neppure in Giappone dove c'è una cittadina presa d'assalto per la sua vista sul Monte Fuji. In questo caso però, non si è pensato a una tassa ma a qualcosa di parecchio diverso: le autorità hanno infatti deciso di installare una rete opaca lunga una ventina di metri per nascondere il panorama del Monte Fuji. Una misura radicale che ha suscitato molto clamore, sia a livello nazionale che internazionale.