Il Cile resta fedele alla Costituzione di Pinochet

I cileni hanno rifiutato per la seconda volta in due anni l’adozione di una nuova Costituzione. Il 'No' al referendum ha vinto con oltre il 55% delle preferenze. Resta dunque un vigore la Costituzione elaborata nel corso della dittatura militare di Augusto Pinochet. Nel settembre del 2022 la popolazione aveva rifiutato con il 61,9% dei voti la proposta elaborata dalla Convenzione costituzionale a maggioranza progressista. Ora hanno decretato il fallimento anche della proposta di Carta elaborata dal Consiglio costituzionale a maggioranza di destra. Non ci sarà un nuovo processo costituente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 dicembre 2023 - 13:03

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS