I russi avvertono che il rischio di un conflitto diretto con gli USA è alto

Contenuto esterno

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, alla Conferenza sul disarmo a Ginevra, ha accusato gli Stati Uniti di "esacerbare" il conflitto aiutando Kiev ad attaccare siti strategici russi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 marzo 2023 - 22:45

tvsvizzera.it/fra

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno "fomentato" la guerra in Ucraina, ha dichiarato il numero due della diplomazia russa davanti alla Conferenza sul disarmo. E ora la situazione "è ulteriormente esacerbata" dalla volontà di assistere, ha detto, la parte ucraina nel colpire i siti strategici russi.

Il crescente coinvolgimento dell'Occidente "fa correre il rischio di un confronto diretto tra Stati nucleari con conseguenze catastrofiche", ha insistito. Ha ribadito le accuse russe di uso militare di componenti biologici in Ucraina. Né Kiev né gli Stati Uniti hanno fornito alcuna risposta, ha sostenuto.

Mentre il viceministro parlava, gli ambasciatori di molti Paesi europei presso le Nazioni Unite hanno circondato il loro collega ucraino fuori dalla sala in segno di solidarietà. Quest'ultimo aveva detto qualche giorno fa che Riabkov "non merita" di parlare davanti agli organi delle Nazioni Unite.

Tuttavia, gli ambasciatori non hanno scelto di essere presenti in sala per poi abbandonarla, come era accaduto un anno fa con l'intervento in video del capo della diplomazia Sergei Lavrov. "Riabkov non è Lavrov", ha detto un diplomatico occidentale. "Bisogna adattare la reazione alla persona che fa il discorso e alla situazione".

Blinen denuncia le violazioni russe

Il viceministro è il primo alto funzionario russo a parlare pubblicamente davanti a un organismo delle Nazioni Unite a Ginevra dall'inizio della guerra in Ucraina.

Pochi istanti dopo, il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken ha nuovamente denunciato le violazioni russe in Ucraina, con un video davanti al Consiglio dei diritti umani. Ha preso di mira l'"imbavagliamento sistematico" degli oppositori in Russia, giustificando il mandato di relatore speciale delle Nazioni Unite avviato l'anno scorso.

Allo stesso modo, la Commissione internazionale d'inchiesta sull'Ucraina dovrebbe essere rinnovata. Da parte sua, anche Riabkov dovrebbe parlare al Consiglio dei diritti umani nel tardo pomeriggio.